Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
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Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı

22.10.2020 20:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 20:29

Star TV'de yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın, arkadaşıyla başından geçen bir hikayeyi anlatırken kullandığı "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, StarTV'de Alişan'la birlikte sunduğu "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında sarf ettiği sözler tepki çekti.

"HEMEN KOCAMI ARADIM, O ARAYAMADI"

Başından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor." ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN'IN CEVABI MERAK KONUSU OLDU

Bu sözlerle birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Demet Akalın henüz sessizliğini koruyor. Akalın'ın bu konuya ilişkin vereceği cevap ise merak konusu oldu.

Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı
Demet Akalın'ın 'İnsan bir erkeğin gücünü istiyor' sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı

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Haber Yorumları (4)
SAKARYALI DELİ HATUN: Benim. Arabanında Egzoz. Bilyası. Dağıldı Aman yarabbim. Otoparka Kadar öyle gittim Ortalık savaş alanına döndü Sanki tank sesi. Hemen Usta çağırdık tamire. İşte erkeğin gücü. Ben ne anları tamirden
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SW: Sakaryalı Türk hatun uyudunmu nerdesin, hadi yaz birşeyler
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AHMET: bu sözlerin neresi yanlış. erkek güçlüdür ve yapacağı işler farklıdır. bu demek değil ki, beyin olarak duygu olarak güçlüdür. erkekler ile her konuda yarışmak isteyen beyinsizleri dağ başında bırakacaksın bakalım ne halt yiyecek. yahu allah böyle yaratmış. erkek güçlüde olsa onunda anası var ve o anaya yıllarca muhtaç. armutla elmayı yarıştırmak isteyenler Rabbin nizamına karşı çıkan sapkınlardır
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