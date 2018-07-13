Okan Kurt'un Hacizlik Olan Şirketi İçin Mal Varlıkları Satışa Çıkartılıyor

Demet Akalın'ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait olan Matraş Lojistik borçlarından dolayı icralık oldu. Şirkete ait tırlara haciz getirilmesinin ardından Okan Kurt'un avukatı konuyla alakalı basın açıklaması yaparak şirketin zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

"ŞİRKET DAR BOĞAZA DÜŞTÜ"

Kurt'un avukatı yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Değerli kamuoyu, Bugün basına çıkan haberlerle ilgili müvekkilim Okan Kurt ve Martaş şirketi adına yapılan haberlere cevap vererek sayın kamuoyunu aydınlatma gereğimiz doğmuştur. Ülkemizdeki döviz haraketliliğinin , sektördeki üst rekabet ve müvekkil şirkete yapılan saldırılar sonucunda, dar boğaza düşerek finansal problemler yaşamasına sebep olmuştur.

"ŞİRKETİN MAL VARLIKLARI SATILARAK BORÇLAR KAPATILACAKTIR"

Bu süreç 3 aydır başlamış durumdadır ve bu sürede Türkiye'nin devi olan bir otomotiv şirketine bütün borç kapatılmıştır. Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlığı ile borçların tamamı kapatılacaktır. Bu süreç zaman yayılarak sıralı bir şekilde yapılacaktır. Müvekkil Şirket yöneticileri bütün alacaklılarla görüşmelerini devam ettirerek , karşılıklı anlayış çerçevesinde süreci devam ettirmektedirler. Bugün Basına yansıyan haber 3 aydır yaşanan bir süreç olmak ile beraber bu süreçte müvekkilin ticari ilişkisi olan firmalar ve çalışılan bütün bankalara anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."