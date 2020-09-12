Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü
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Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Kızının ölümden dönmesine neden olan camın görüntüsünü paylaşan Akalın, "Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok" dedi.

Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü
12.09.2020 07:36 | Son Güncelleme: 12.09.2020 07:42

Şimdilerde Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü. Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi.

"KIZIMI ALLAH KORUDU"

Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü
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