Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü. Kızının ölümden dönmesine neden olan camın görüntüsünü paylaşan Akalın, "Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok" dedi.

Şimdilerde Alişan ile sabah programı yapan Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam ölümden döndü. Instagram'dan yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüğünü söyleyen Akalın, sevenlerinden dua istedi. "KIZIMI ALLAH KORUDU" Kızının üzerine düşen camın fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" dedi. ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI Demet Akalın'ın paylaşımını gören Alişan, Eda Ece, Merve Özbey, Seda Sayan, Yasemin Sakallıoğlu, Pelin Akil, Simge Sağın, Pınar Altuğ ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu.