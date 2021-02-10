Demet Akalın hasta mı ? Demet Akalın korona mı oldu? Demet Akalın ve Okan Kurt koronaya mı yakalandı?
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Demet Akalın hasta mı ? Demet Akalın korona mı oldu? Demet Akalın ve Okan Kurt koronaya mı yakalandı?

10.02.2021 16:06 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:09
Demet Akalın hasta mı ? Demet Akalın korona mı oldu? Demet Akalın ve Okan Kurt koronaya mı yakalandı?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında bu sabah yer almadı. Bunun üzerine hayranları Demet Akalın hasta mı ? Demet Akalın korona mı oldu? Demet Akalın ve Okan Kurt koronaya mı yakalandı? sorularını merak etti. Açıklama, Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt'tan geldi!

Ünlü şarkıcı Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Demet Akalın'ın sağlık durumunu merak eden hayranları için yapılan açıklama şu şekilde oldu!

DEMET AKALIN VE OKAN KURT KORONA MI OLDU?

Demet Akalın hasta mı sorusu bu sabah, Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programında ünlü şarkıcının yer almaması üzerine merak edildi. Alişan bu durum üzerine: Ünlü şarkıcı Alişan, "Okan Kurt'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" ifadelerini kullandı.

Okan Kurt'un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran Demet Akalın'ın testi ise negatif çıktı. Fakat yine de Demet Akalın da Okan Kurt ile birlikte 5 gün karantinada kalacak.

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