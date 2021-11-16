DENİZLİ (İHA) - Demet Akalın, hamile dedikoduların ardından göbeğini saklamaya çalıştı

Dedikoduların ardından açılışta da göbeğiyle ön plana çıkan Demet Akalın;

"Bu göbeğime sakın bakma. Kortizon göbeği bu, 2 haftadır serum alıyorum"

DENİZLİ - Sosyal medyada elini karnına koyarak verdiği pozdan sonra hamile olduğuna dair dedikodular çıkan Demet Akalın, katıldığı bir açılışta saklamaya çalıştığı göbeğinin fark edilmesi üzerine "Bu göbeğime sakın bakma. Kortizon göbeği bu, 2 haftadır serum alıyorum" diyerek, hayranlarının merakını gidermeye çalıştı.

Boşandığı Okan Kurt ile yeniden barışan ve sosyal medyada siyah elbisesiyle verdiği pozla elini karnına koyan ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, ikinci fotoğrafında göbeğinin şiş olması dikkatleri üzerine çekti. Aralarındaki buzları erittiği Hadise'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımın altına bir çok takipçisi Akalın'ın hamile olduğuna dair yorum yağdırdı.

Bugüne kadar geçen süre zarfından yorumları yanıtsız bırakan ünlü sanatçı Demet Akalın, Denizli'de bir güzellik merkezinin açılışına katıldı. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Demet Akalın, sevenleriyle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Güzellik merkezinin açılışı için kurdelenin başına geçen Akalın, konuşmasını yaptığı sırada bir kişinin saklamaya çalıştığı göbeğine baktığını fark etti.

Hamile olduğu dedikodularının ardından katıldığı açılışta da göbeğindeki şişliğe olan merak artınca açıklama yapmak zorunda kalan ünlü sanatçı Akalın, "Bu göbeğime sakın bakma, kortizon göbeği bu, bakma sakın. 2 haftadır serum alıyorum" diyerek hem olası yeni dedikoduları önlemeye hem de günlerdir merak içinde olan hayranlarının merakını gidermeye çalıştı.

Bu savunması kahkahalar atılmasına neden olan ünlü sanatçı, renkli anlara neden olan bu diyaloğun ardından kurdeleyi keserek güzellik merkezinin açılışı gerçekleştirdi.