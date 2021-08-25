Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi
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Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi

Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay Türkiye'de çıkan yangılarından çok etkilenen Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. İşte detaylar...

Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu evini yaptıracığını söylemişti. Akdeniz ve Ege'de devam eden yangınlardan birçok insana yardım eden şarkıcı, Fatma Öksüzoğlu'nun evinin bittiğini söyledi.

Twitter'dan evin son halini paylaşan Akalın, "Haftaya Fatma teyzemin evini ful teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" diye yazdı. Akalın, o dönem yaşananlardan çok etkilenmiş, yardım derneği kuracağını açıklamıştı. Derneği için isim arayışlarına devam eden şarkıcıya, Sinan Akçıl da destek veriyor.

Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi
Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi

Kaynak: Snob Magazin

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Demet Akalın Fatma teyze için kolları sıvamıştı! Müjdeyi verdi - Haberler Magazin
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