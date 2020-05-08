Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
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Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
08.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çalışmaları destekleyen Demet Akalın, normalleşme süreciyle ilgili tepki gösterdi. Sözleri kısa sürede gündem olan Akalın, paylaşımını sildi.

Koronavirüs salgınından dolayı haftalardır evinde karantinada olan Demet Akalın, bu zamana kadar yaptıklarını desteklediği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Twitter hesabından tepki gösterdi.

"EVDE KALANLAR NE ZAMAN ÖLÜRÜZ"

Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara, açık havaya akın etmeye başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?" diye sordu.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Her paylaşımı gündem olan Akalın'ın bu sözleri de sosyal medyada tepki çekti. Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.

Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
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