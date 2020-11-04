Demet Akalın, depremzedelere yardım eli uzattı
Demet Akalın, İzmir'deki depremde evsiz kalıp, kiralık ev arayan bir vatandaşa salon takımı ve çocuk odası alacağını söyledi. Şarkıcı, 10 aileye daha yardım yapacağını belirtti
Demet Akalın, İzmir'deki
depremde evsiz kalan bir aileye yardım yapacağını açıkladı. Twitter'da Hakan
Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir
eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz"
tweet'ine şarkıcı, "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi. Bir
kullanıcının, "Çocuklara da oda" yazısına Akalın, "Bende… Evi bulunca yazın"
diyerek, tebrik mesajları aldı. Bir başka kullanıcının, "Senin gibi birinin bir
değil 2-3 salon takımı yollaması lazım ama olsun çok sanatçıya örnek olursun
inşallah" yorumuna şarkıcı, "10 dedim ya kuzum. 10 aileye Allah'ın izniyle
göndereceğim. Her şey düzelsin neler yapacağım bak gör" dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin