Demet Akalın, depremzedelere yardım eli uzattı

Demet Akalın, İzmir'deki depremde evsiz kalıp, kiralık ev arayan bir vatandaşa salon takımı ve çocuk odası alacağını söyledi. Şarkıcı, 10 aileye daha yardım yapacağını belirtti

Demet Akalın, İzmir'deki

depremde evsiz kalan bir aileye yardım yapacağını açıkladı. Twitter'da Hakan

Şahin isimli bir vatandaşın, "Evimiz ağır hasarlı, yıkım kararı verildi. Hiçbir

eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. İki oğlum var, kiralık ev arıyoruz"

tweet'ine şarkıcı, "Ben bir salon takımı göndersem" karşılığını verdi. Bir

kullanıcının, "Çocuklara da oda" yazısına Akalın, "Bende… Evi bulunca yazın"

diyerek, tebrik mesajları aldı. Bir başka kullanıcının, "Senin gibi birinin bir

değil 2-3 salon takımı yollaması lazım ama olsun çok sanatçıya örnek olursun

inşallah" yorumuna şarkıcı, "10 dedim ya kuzum. 10 aileye Allah'ın izniyle

göndereceğim. Her şey düzelsin neler yapacağım bak gör" dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin