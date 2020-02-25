Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
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Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Yakın dostları Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile yeni şarkı çıkaran Demet Akalın, bugün konuk olduğu 2. Sayfa programında kızı Hira babasıyla uyumayı sevdiği için Kurt'la 13 aydır yalnız yattığını söyledi.

25.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:14
Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum

Işın Karaca, ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan , bugün yakın arkadaşlarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Akalın, 'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi. Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"

Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyleyen Akalın, sözlerine "Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" diyerek devam etti.


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: Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
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HABER YORUMLARI (11)

  • ASLI:
    21. YÜZYILDAYIZ BU DEVİRDE EVLİLİK DEMODE OLDU ARTIK. KİMSE BİR ÖMÜRÜ AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSTEMİYOR EN FAZLA 6 SONRA İNSAN BIKIYOR YENİ MACERALAR YENİ HEYECANLAR ARIYOR. EN İYİSİ TUT Bİ EV BERABER YAŞA NE ZAMAN SIKILDINIZ BİRİNİZ EVDEN ÇIKAR OLUR BİTER SONRA GELSİN YENİ SEVGİLİ. ÇOCUK YAPMAK BAŞLI BAŞINA Bİ HATA BU DEVİRDE UĞRAŞILMAZ.
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  • YAVUZ50:
    allah hiç kimseyi eşinden ayrı yatırmasın, kadın erkek fark etmez, evliyken ayrı yatmak ölümün diğer hali.
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  • KIRKINCI DELİ BENİM:
    Kırk taştan kırkkıncı taşı aldım Su başında susuz kaldım. Çınar’ın dalından bir yaprak aldım. Bir tepenin üstünden boşluğa daldım. Bu şiiri ben yazdım lakin durdum kaldım
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