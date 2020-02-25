Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
Yakın dostları Deniz Seki, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu ile yeni şarkı çıkaran Demet Akalın, bugün konuk olduğu 2. Sayfa programında kızı Hira babasıyla uyumayı sevdiği için Kurt'la 13 aydır yalnız yattığını söyledi.
Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan Demet Akalın, bugün yakın arkadaşlarıyla 2. Sayfa programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Akalın, Okan Kurt'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.
"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"
Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi. Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.
"HİRA BABASIYLA UYUYOR"
Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyleyen Akalın, sözlerine "Hira çok deli yatıyor. Büyük bir yatak yaptırdık. Üst katta babasıyla uyuyor" diyerek devam etti.
Haber Videosu: Demet Akalın'dan Okan Kurt itirafı: 13 aydır yalnız yatıyorum
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yat bizene sene soranmıı oldu gündemde kalmak icin herşey yaparsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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21. YÜZYILDAYIZ BU DEVİRDE EVLİLİK DEMODE OLDU ARTIK. KİMSE BİR ÖMÜRÜ AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSTEMİYOR EN FAZLA 6 SONRA İNSAN BIKIYOR YENİ MACERALAR YENİ HEYECANLAR ARIYOR. EN İYİSİ TUT Bİ EV BERABER YAŞA NE ZAMAN SIKILDINIZ BİRİNİZ EVDEN ÇIKAR OLUR BİTER SONRA GELSİN YENİ SEVGİLİ. ÇOCUK YAPMAK BAŞLI BAŞINA Bİ HATA BU DEVİRDE UĞRAŞILMAZ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gözümle görmeden inanman.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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makyajsız görmenizi tavsiye etmem acaip iğrençtir. erkeklikden soğursunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hadi hadiiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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allah hiç kimseyi eşinden ayrı yatırmasın, kadın erkek fark etmez, evliyken ayrı yatmak ölümün diğer hali.Cevap Yaz 10 8 Yayından Kaldır
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abartma istersen5 Yayından Kaldır
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13 aydır okansız yatıyorum ne ya.5 Yayından Kaldır
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ben evliyim. ama ayrı yatıyorum. ne olcak ölecezmi yani.1 1 Yayından Kaldır
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Kırk taştan kırkkıncı taşı aldım Su başında susuz kaldım. Çınar’ın dalından bir yaprak aldım. Bir tepenin üstünden boşluğa daldım. Bu şiiri ben yazdım lakin durdum kaldımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır