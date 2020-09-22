Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor
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Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor

Demet Akalın, dün yayınlanan programında makyaj markası çıkaran eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme yaptı. Akalın, isim vermeden "Ben de çıkartabilirim bu kadar efül efüllür çıkarırken" dedi.

22.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:00

Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı.

"EFÜL ÜFÜLLER MAKYAJ MALZEMESİ ÇIKARIYOR"

Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi. Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.

SELİN'E LAF MI ATTI?

Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artırarak kazanç sağlayan Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.

KENDİSİNİ ÖVDÜ

Öte yandan 48 yaşındaki Demet Akalın, Instagram hesabından programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan mısın be kızım" deyip kendisini övdü.

Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor
Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (5)
İLOMİLO: EFÜL EFÜLLER NE DEMEK YA
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ADA: Al birine vur ötekine gereksiz kişiler
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
BELİRSİZ: senin gibi param kalmadı diye ağlamıyor.
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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