Demet Akalın, cinsel tercihini değiştiren Neslihan Doğrusöz'e destek oldu

29.08.2019 13:29

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsel tercihini değiştirdi. Son olarak sakal eklettirerek ve Neslihan olan adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz'e bir destek de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

"ACAYİP YAKIŞIKLI"

Giyim tarzını tamamen değiştiren, vücudunun bir kısmını dövmeyle kaplatan Doğrusöz, son olarak sakal ve bıyık eklettirdi. Instagram hesabın son halinin fotoğrafını paylaşarak adını da Doruk olarak değiştirdiğini söyleyen Doğrusöz'e destek mesajları yağdı. Yeni adıyla Doruk Doğrusöz'e bir destek de sivri çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Doğrusöz için "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunu yaptı.

"NASIL MUTLU ETTİNİZ BENİ"

Demet Akalın'ın yorumunu kalp içine alarak Instagram hesabından yayınlayan Doruk Doğrusöz, "Nasıl mutlu ettiniz beni bilseniz" dedi.