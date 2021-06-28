Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü
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Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Uzun süredir mücadele edilen koronavirüsün ortaya çıkan varyantlarına bir yenisi eklendi. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olduğunu araştırıyor.

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta Plus varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. Hindistan'da iki doz aşı olan bir kişide de bu varyant görüldü. Başka bir deyişle Delta Plus, tam doz aşı olmasına rağmen bu kişiye de bulaştı. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısı olduğu açıklandı.

BİR İLK YAŞANIYOR

The Hindu'da yer alan habere göre, bir vaka bir ilk niteliğinde. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı. Bu durum Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus"ın en tehlikeli mutasyon olarak anılmasına neden oldu.

UZMANLAR AŞILARIN ETKİNLİĞİNİ ARAŞTIRIYOR

Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabildiğini araştırıyor. Yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabileceği belirtiliyor.

YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI

Zira Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika Beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonunu da taşıdığı açıklandı. Söz konusu varyant aralarında ABD, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor.

DELTA VARYANTIYLA BENZER BELİRTİLERE SAHİP

Hindistan'ın önde gelen virologları, Delta Plus varyantının Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor. Buna göre, en sık görülen Delta Plus semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri olarak kabul ediliyor.

Delta varyantının mutasyona uğramış hali Delta Plus, çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü
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