Deliha 2 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Deli 2 konusu nedir? Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Gupse Özay'ın yaptığı Deliha 2 filmi oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi konusu nedir? Deliha 2 filmi nerede çekildi? Deliha 2 hangi kanalda yayınlanacak? Show TV'de saat kaçta başlıyor?

Deliha 2 filmi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken yapım, Gupse Özay yönetmenliğinde çekildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği film nerede çekildi? Deliha 2 filmi tüm detayları ile haberimizde.

DELİHA 2 FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün akşam yani 13 Ekim 2020 Salı akşamı saat 20:00 'da Deliha 2 Show TV ekranlarına gelecek. Akşam saat 8'de bu filmi izleyebilirsiniz.

DELİHA 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatından çok iş hayatına odaklanan konusu ile Deliha 2 seyirci karşısına çıktı.Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Gupse Özay : Deliha/ Zeliha

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar Fatma

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Şeyma Gökşenli

Caner Alkaya

Ali Atlan

Hüseyin Elçi

Erol Serçe

Betal Özay

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filminin çekimleri, Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın aldığı çiftliğinde yapıldı.