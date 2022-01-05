Delibal nerede çekildi? Delibal fimi ne zaman, nerede çekildi?
Delibal filmi oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı Delibal filminin konusu da oldukça dikkat çekiyor. Peki, Delibal filminin oyuncuları kimdir? Delibal nerede çekildi? Delibal fimi ne zaman, nerede çekildi? İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu.
Delibal nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İlk çıktığında ''Romeo ve Juliet ayarında'' yorumları yapılan Delibal filminde Barış ve Füsun'un aşkı anlatılıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Delibal filminde; günümüzde önemli sağlık sorunlarından olan bipolar bozukluğuna sahip olan Barış, aynı okulda okuduğu ve çok sevdiği Füsun'la hayatını birleştirir. Delibal fimi ne zaman, nerede çekildi?
Güncel bir meseleyi ele alan Delibal filminde günümüzün önemli psikolojik sorunlarından biri olan bipolar durumu ele alındı.
Amatör şekilde müzikle uğraşam ve üniversitede mimarlık fakültesinde okuyan bipolar rahatsızlığı bulunan Barış, bir gün kafede gördüğü Füsun'a aşık olur. Sorumluluk sahibi olan Füsun, okulu dereceyle bitirerek, ABD'de master yapmaya çalışır. Füsun, babasının baskısıyla cebelleşmektedir.
Füsun ve Barış da aynı okulda okumaktadır. Füsun'a olan tutkusundan vazgeçemeyen Barış, onun ilgisini çekmeyi başarır. Füsun'un derslerine ve ödevlerine yardım eden Barış, zor zamanlarında onun yanında olur.
Füsun ile Barış, bir süre sonra evlenirler. Fakat toz pembe olan hayatları, Barış'ın rahatsızlığıyla bozulur. Ve sonunda maalesef intihar gelir…
2015 yılında İstanbul'da çekilen Delibal filmi, o dönem 16,8 milyon TL hasılata ulaşmıştı. Tamamı İstanbul'da çekilen Delibal filmi, Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü, çekim platosu olarak kullanıldı.
Delibal filmi ayrıca, Karaköy, Nişantaşı, Burgazada'da geçiyor…
Senaryosu Siyah Kalem'e ait olan Delibal filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizi yönetmenliğinden tanınan Bilgin'in ilk uzun metrajlı çalışması olan Delibal filmi Ay Yapım tarafından finanse edildi. Kerem Çatay'ın yapımcılığını yaptığı Delibal filminde Sezen Aksu'nun eserleri yer alıyor.
Çağatay Ulusoy'un başrollünde yer aldığı Delibal filminde Laçin Ceylan, Leyla Lydia Tuğutlu, Nazan Kesal, Hüseyin Avni Danyal, Toprak Sağlam, Mustafa Avkıran, Defne Kayalar ve Bahtiyar Engin gibi isimler oynadı.
Aşkın merkezde anlatıldığı dokunaklı bir çalışma olan Delibal filmi için modern bir Romeo & Juliet yorumları yapılmıştı. Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği karakter, rock müzikle ilgili, samimi, deli dolu, yetenekli, inişli çıkışlı, çekici ve bateri çalan biridir. Ailesi varlıklıdır. Bunun yanında aykırı hareketleriyle dikkat çekmektedir.
Tuğutlu'nun oynadığı karakter ise kendi halinde, sade, azimli, disiplinli ve zarif bir kızdır. Orta sınıf bir aileye mensuptur. Hedeflerine kitlenmiştir. Babasının gözü dışarıda olduğu, annesinin de aynı naiflikle desteklediği genç kız, baskılardan dolayı da kendini kötü hisseder. İki zıt sınıftan gelen, iki zıt kişiliğin büyük etkileşimi, seyircilere heyecan verici bir aşkın izlenimciliğini de sağlamaktadır. Aşk filmde adeta parlamaktadır!
Delibal filmi, o dönem dünyada da farklı ülkelerde gösterilmişti.
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu film için yaklaşık 7 kilo vermiş ve özel müzik dersleri almıştır.
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