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Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Oynadığı dizilerle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun son karesi olay yarattı. İşte detaylar...

Demet Özdemir'in dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Göğüs ve bacak dekolteli kombin giyen oyuncu, daha bir dakika bile olmadan 20 bine yakın beğeni aldı. Binlerce mesaj alan Özdemir'e iltifat yorumlarının yanı sıra kalp ve ateş emojileri yağdı.

'Aşk Taktikleri' filmi için kamera karşısına geçen oyuncu, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Özdemir, bir süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç'la arasının iyi olmadığı iddia edildi.

Daha sonra sosyal medya hesaplarında sık sık fotoğraflarını yayınlayan ikilinin, son zamanlarda paylaşım yapmaması da dikkat çekiyor.

Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Haber: Dekoltesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haberler Magazin
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