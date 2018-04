Deik Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zaman zaman kulağımıza birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geliyor. Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum, Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, zaman zaman birilerinin Olağanüstü Hal uygulamasını bahane ederek iş dünyasının yatırım şevkini kırmaya çalıştığı yönünde şikayetler geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Allah aşkına Olağanüstü Hal'in terörle mücadele dışında kullanılması bugüne kadar kesinlikle olmuş mudur? 15 yıl önce biz geldiğimizde Türkiye'de Olağanüstü Hal vardı. Şöyle 20 yıl öncesine doğru gidin, grevlerin olduğu o günleri hatırlıyor musunuz? Acaba bu kadar grev neden oluyordu ve bu grevler karşısında Türk sanayisinin ne konuma geldiğini herhalde hatırlıyoruzdur. Ama o günden bugüne eğer bu Olağanüstü Hal olmamış olsaydı, bak işte burada kısa bir süre önce Bursa'da bu tür yollara tevessül etmek isteyenler oldu. Biz nereden istifade ettik? Olağanüstü Hal'den. Biz oradaki yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlere neyle müdahale ettik? Olağanüstü Hal ile. Anında hemen oradaki grevi durdurduk. Bu terörle mücadele için kullanılmış bir yoldur. Bu bizim girişimcilerimiz, iş adamlarımız için kullanılmış bir yol değil ki. Ama bizim karşımıza, hele hele iş adamlarımız çıkıp da dernekleriyle vesaire 'Olağanüstü Hal kalkması gerekiyor.' diyorsa bu bizi üzer."

"Kusura bakmasınlar gözünün yaşına bakmayız"

Türkiye'deki Olağanüstü Hal'in demokrasi mücadelesini, hak ve özgürlükleri engellemediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece PKK'yı, DEAŞ'ı ve bunun yanında FETÖ gibi terör örgütlerini engelliyor, başka bir şeyi değil. Biz bu mücadelemizi yedinci kez değil, sekiz gerekiyorsa sekiz, dokuz gerekiyorsa dokuz, on gerekiyorsa on, ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin huzuru için buna ihtiyacımız var. Nerede ve ne sebeple olursa olsun her kim iş adamlarımızı bu tür bahanelerle sıkıştırıyor, tehdit ediyor, yönlendiriyorsa lütfen en yakınındaki yetkiliden başlamak üzere, gerekiyorsa şahsıma kadar bu durumu bildirsin, kim yapıyor bunu... Haksız ve mesnetsiz yere böyle bir davranışın içine giren hiç kimsenin adı, sanı, unvanı ne olursa olsun, kusura bakmasınlar gözünün yaşına bakmayız. Çünkü biz bundan çok ders aldık. Bu ülke bunun bedelini çok ağır ödedi. Hala biz bu bedelleri ödemek istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Hukukun dışında iş yapmaya kalkan veya elindeki yetkileri ve sahip olduğu ilişkileri kumpas kurmak için kullananlardan hesap sormak, bu ülkenin yöneticileri olarak bizlerin boynunun borcudur. Bizim bu makamlarda bulunmamızın bir sebebi de ülkemizi ve milletimizi işte bu tür alçaklardan, bu tür tefecilerden korumaktır." ifadelerini kullandı.

Geçmişte FETÖ'nün bu yöntemi kullanarak çok kişinin başını yaktığını hatırlatan Erdoğan, aynı yanlışın tekrarlanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "Şayet böyle bir gafletin içine düşersek, tarih de milletimiz de bizi affetmez. Bu konudaki hassasiyetimi işte burada sizlerle en samimi şekilde paylaşıyorum. Yeter ki sizler gönül huzuru içinde yatırımlarınızı yapın, çarkları çevirin, istihdamı artırın, ihracatı yükseltin. Biz ilgili arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşenleri yaparız." dedi.

"Ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan.' diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran tarihinde yapılacağını hatırlattı. Seçimin normalde 2019 Kasım'da yapılmasının planlandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise buna gitmek, benim için eğer koltuk hırsı olsaydı, burada bayağı kalacaktık. 17-18 ay daha bu makamda kalma imkanımız vardı. Fakat bakıyorum ki ana muhalefet ısrarla 'Hodri meydan.' diyor. İkide bir 'Hodri meydan.' diyor. Bu arada da bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra arkadaşlarımı topladım, kendileriyle değerlendirmeyi yaptım. Arkadaşlarımın kanaatini de aldıktan sonra dedik ki 'Biz artık bu adımı atalım. Madem ana muhalefet (Hodri meydan) diyor bizim de ona söyleyeceğimiz tek şey var, buyur meydan.' Arkadaşlarımla değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra biz de kararımızı bu noktada verdik. Zaten Sayın Bahçeli ile ertesi gün bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesileyle bu görüşmeyi de yapma fırsatını yakaladık. Bu görüşmemizde gerek yaz mevsimi, gerek okulların tatile girmesi, gerek bayram ertesi, bütün bu şartları da göz önünde bulundurarak, 24 Haziran'ın bu konuda en uygun tarih olacağını orada birlikte kararlaştırdık."

Seçim sözü bir kez ağızdan çıktıktan sonra bunun önünün alınmasının da zor olduğunu dile getiren Erdoğan, uyum yasalarıyla ilgili de hem kendisinin hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği kişilerin çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

MHP Lideri'nin bu teklifinin kendileri için de önemli olduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda da oluşan, temeli atılan Cumhur İttifakı'nın bir yerde yol haritasının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyordu. Yoksa 1,5 yıllık bir cumhurbaşkanlığı ve hükümet süremiz var. Ama bakın biz o kadar, bu işte o koltuğa hevesli de değiliz. Niye? Millet var burada. Gideriz millete, millet 'Devam.' derse devam ederiz, 'Yok başka bir tercih düşünüyoruz.' derse eyvallah ona da saygı duyarız. Ama burada bir şey var. Seçimin ardından devreye girecek yeni yönetim sistemimizle önümüzdeki sorunları çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde çözme imkanına kavuşacağımızdan şüpheniz olmasın."

Şu anda iş dünyasını rahatsız eden pek çok hususun da yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağına işaret eden Erdoğan, yürütmenin tüm yetkilerinin cumhurbaşkanına geçecek olmasının mevcut sistemde dağınık ve verimsiz şekilde yürütülen işlerin derli toplu ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine fırsatı sağlayacağını kaydetti.

"İş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz"

Seçimlerin ardından da iş dünyasıyla bir araya gelmeye, sorun ve çözüm hususlarını konuşmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Dışarıdan bu kabineye üyeler almamız mümkün olacak. Tabii burada iş dünyamızın içindeki pehlivanları da göreceğiz bakalım. 'Hadi gel sen bu kabinede görev al.' dediğimiz zaman bakalım görev alabilecekler mi? Bunları da göreceğiz. Olur ya 'Ben burada çok kazanıyorum, oraya gelemem.' diyenler de çıkabilir. Bakacağız. Çünkü iş hayatının içinde olan arkadaşlardan böyle bir kabinede istifade etmeyi, milletimiz bize 'Tekrar yürü.' derse görev telakki ederiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye'nin, her alanda 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile mukayese kabul edilemeyecek bir yerde olduğunun altını çizdi. Özellikle gençlere eski Türkiye'yi anlatmakta zorlandıklarını da belirten Erdoğan, orta yaş ve üzerindeki kuşağın sözlerinin anlamını çok iyi takdir edeceğine inandığını dile getirdi.

Erdoğan "İnşallah yarının Türkiye'si de bugünden çok daha ileri bir noktada olacaktır. Bugünlere siz değerli girişimcilerimizle iş adamlarımızla birlikte geldik, bundan sonra da yine iş adamlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından DEİK Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye sundu. Erdoğan daha sonra DEİK yönetimi ve üyeleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)