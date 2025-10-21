Dehşet Bey hangi platformda yayınlanıyor, sinemada yayınlanacak mı?

Uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği Dehşet Bey filmi, Murat Menteş'in aynı adlı çizgi romanından beyaz perdeye uyarlanarak nihayet izleyiciyle buluştu. Kısa süre önce gerçekleştirilen gala gösteriminin ardından film, vizyon öncesinde olduğu kadar sonrasında da büyük yankı uyandırdı. Sinemaseverlerin yoğun ilgisini toplayan yapım, hem karakterleri hem de çarpıcı öyküsüyle izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki, bu çok konuşulan filmde hangi oyuncular yer alıyor ve hikâye tam olarak neleri anlatıyor?

DEHŞET BEY OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği Dehşet Bey, etkileyici hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolleri Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün paylaşırken, kadroda Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert gibi usta isimler de yer alıyor. Her biri karakterine özgün bir derinlik kazandıran oyuncular, filmin hem yüksek tempolu aksiyon sahnelerinde hem de duygusal anlarında performanslarıyla öne çıkıyor.

DEHŞET BEY FİLMİNİN KONUSU

Prime Video'da izlenebilen Dehşet Bey, profesyonel bir suikastçının hayatını altüst eden sarsıcı bir aşk hikâyesini konu alıyor. Gizli bir teşkilat olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan Dehşet Engiz, bugüne dek duygularını bastırarak görevine odaklanmıştır. Ancak Doktor Abide ile karşılaşması, tüm dengeleri değiştirir. Kalbinin sesini dinlemekle bağlı olduğu sisteme sadık kalmak arasında kalan Engiz, aşk ve görev arasındaki bu çatışmada kendi iç hesaplaşmasının da eşiğine gelir.

DEHŞET BEY HANGİ PLATFORMDA?

Merakla beklenen Dehşet Bey filmi, izleyicilerle Prime Video platformu üzerinden buluşuyor.