Haberler

Dehşet Bey hangi platformda yayınlanıyor, sinemada yayınlanacak mı?

Dehşet Bey hangi platformda yayınlanıyor, sinemada yayınlanacak mı?
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edebiyatın özgün ve sıra dışı kalemlerinden Murat Menteş'in imzasını taşıyan eser, geçtiğimiz yıl sinemaya uyarlanacağı açıklandığında geniş yankı uyandırmıştı. Film, gizli bir yapılanma olan Fedailer Ocağı'nda görevli profesyonel suikastçı Dehşet Engiz'in, Doktor Abide'ye beslediği imkânsız aşk uğruna tüm düzeni karşısına alışını merkezine alıyor. Aksiyon ile dramı ustalıkla harmanlayan yapım, aşkın ve sadakatin sınırlarını irdeleyen güçlü bir hikâye sunuyor.

Uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği Dehşet Bey filmi, Murat Menteş'in aynı adlı çizgi romanından beyaz perdeye uyarlanarak nihayet izleyiciyle buluştu. Kısa süre önce gerçekleştirilen gala gösteriminin ardından film, vizyon öncesinde olduğu kadar sonrasında da büyük yankı uyandırdı. Sinemaseverlerin yoğun ilgisini toplayan yapım, hem karakterleri hem de çarpıcı öyküsüyle izleyiciler arasında merak konusu oldu. Peki, bu çok konuşulan filmde hangi oyuncular yer alıyor ve hikâye tam olarak neleri anlatıyor?

DEHŞET BEY OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği Dehşet Bey, etkileyici hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolleri Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün paylaşırken, kadroda Yıldıray Şahinler, Musa Uzunlar, Saygın Soysal, Onur Özaydın ve Dolunay Soysert gibi usta isimler de yer alıyor. Her biri karakterine özgün bir derinlik kazandıran oyuncular, filmin hem yüksek tempolu aksiyon sahnelerinde hem de duygusal anlarında performanslarıyla öne çıkıyor.

Dehşet Bey hangi platformda yayınlanıyor, sinemada yayınlanacak mı?

DEHŞET BEY FİLMİNİN KONUSU

Prime Video'da izlenebilen Dehşet Bey, profesyonel bir suikastçının hayatını altüst eden sarsıcı bir aşk hikâyesini konu alıyor. Gizli bir teşkilat olan Fedailer Ocağı'nda görev yapan Dehşet Engiz, bugüne dek duygularını bastırarak görevine odaklanmıştır. Ancak Doktor Abide ile karşılaşması, tüm dengeleri değiştirir. Kalbinin sesini dinlemekle bağlı olduğu sisteme sadık kalmak arasında kalan Engiz, aşk ve görev arasındaki bu çatışmada kendi iç hesaplaşmasının da eşiğine gelir.

Dehşet Bey hangi platformda yayınlanıyor, sinemada yayınlanacak mı?

DEHŞET BEY HANGİ PLATFORMDA?

Merakla beklenen Dehşet Bey filmi, izleyicilerle Prime Video platformu üzerinden buluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıiSMAIL Ali:

LIMUDIA platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Bir ay sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar. Tekrar 302.000 dolar kazandım. Rehberlik için bugün Telegram'dan (Mudiatrading) kendisine mesaj gönderebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Polis memuru beylik tabancısıyla yaşamına son verdi

Kahreden olay! Polis memuru yaşamına son verdi
Rekabet Kurulu'ndan iki büyük şirkete dev ceza

Rekabet Kurulu'ndan iki dev şirkete rekor ceza
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Netanyahu resmen itiraf etti: 153 ton bomba attık

Netanyahu ateşkesi ihlal ettiklerini resmen itiraf etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.