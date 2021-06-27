Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi
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Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına İbni Haldun Anadolu lisesinde giren adaylar değişen okul ismi yüzünden geleceklerini belirleyecek sınava giremediler.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. TYT sınavına Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan İbni Haldun Anadolu Lisesinde giren adaylar, değişen okul ismi dolayısıyla sınav merkezini navigasyon üzerinden bulmakta güçlük çekti.

OKULUN DIŞ KAPISINDAKİ TABELA ÖĞRENCİLERİ YANILTTI

Öğrenciler, okul isminde yaşanan değişiklik dolayısıyla sınav merkezine son anda yetişebildiler. Okulun dış kapısında asılı olan Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası adayların yanılmasına neden oldu.

Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi

BAZI ÖĞRENCİLER SINAVA GİREMEDİ

İsim değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşayan ve sınava giremeyen öğrenciler, yaşanan soruna çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundular.

Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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