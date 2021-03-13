Değerli isimleri Tepebaşı'nda yaşatılacak

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Kültürümüzde ve tarihimizde yer edinmiş değerli şahsiyetlerimizin isimlerini, Tepebaşımızın güzide mekanlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Kültürümüzde ve tarihimizde yer edinmiş değerli şahsiyetlerimizin isimlerini, Tepebaşımızın güzide mekanlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Av. Bahadır Gürer, dernek çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı. Gürer ayrıca Tepebaşı Belediyesi'nin kentin cazibe noktalarından biri olması için çalışmalara devam ettiği Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı'na, Vecihi Hürkuş isminin verilmesinden dolayı da teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç ise "Parkımızın yeni adının ne olacağını Eskişehirliler belirledi. Belediyemizin twitter üzerinden başlattığı ve yoğun katılımla, 'Adını sen koy' sloganı ile başlattığımız ankette, yaşamları boyunca ülkemize büyük emekler vermiş Vecihi Hürkuş'un ismi tercih edildi. Böylelikle ismi Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı oldu. Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın sayılı ülkelerden birisi olması için tüm hayatını adayan Selahattin Alan, Nuri Demirağ, Halim Canko ve Ahmet Fehmi gibi isim önerileri geldi. Vatandaşlarımızdan gelen önerilere ve anketimizde yer alan diğer isimlere de müzemizin içinde yer verip, değerli hatıralarını yaşatacağız. Kültürümüzde ve tarihimizde yer edinmiş değerli şahsiyetlerimizin isimlerini, Tepebaşımızın güzide mekanlarımızda yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gürer kendisinin hazırladığı ve Vecihi Hürkuş'un anılarından oluşan "Vecihi Hürkuş Havada" isimli kitabı armağan etti. Başkan Ataç da konuğuna, "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı