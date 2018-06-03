Defne Samyeli Yeni Aşkı Cem Yılmaz'ın Yanına Taşınıyor
Bir süredir komedyen Cem Yılmaz ile birlikte olan Defne Samyeli, sevgilisinin villasına taşınmaya karar verdi.
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçen ay Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.
CEM YILMAZ'IN VİLLASINA TAŞINIYOR
Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent'teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.
LİSELİ AŞIKLAR GİBİ
İlişkinin ilk günlerinde objektiflerden kaçan sevgililer artık köşe kapmaca oynamayı bıraktı. Önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Alışveriş Merkezi'nde yemek yediler. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz'a liseli aşıklar gibi bakması dikkatlerden kaçmadı.
-
Bunlarda gerçek aşk diye bir şey yok gendilerine gündeme getirmek için yatakta buluşuyorlar üç ay sonra ayrılma sahneleri başlarCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Marjinal sensin!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
HızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu hırbolar genel kültürümüzü hiçe sayıp edebe aykırı yobazca hareket ettikleri için türk vatandaşlıgından çıkarılıp irana veya suudi arabistana sürgüne gönderilmelidirler.Cevap Yaz 7 Yayından KaldırSOSYALİST AKTÖR: Aynen katılıyorum dostum.4 1 Yayından Kaldır