Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşkı yeniden mi başladı?

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli geçen yıl adının aşk dedikodularına karıştığı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili yeniden bir araya geldi. Samyeli, Serdar Bilgili ve bir kız arkadaşıyla yemek yedi.