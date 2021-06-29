Defne Samyeli ve Serdar Bilgili aşkı yeniden mi başladı?
Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli geçen yıl adının aşk dedikodularına karıştığı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili yeniden bir araya geldi. Samyeli, Serdar Bilgili ve bir kız arkadaşıyla yemek yedi.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Samyeli sahne çalışmalarına temmuz ayı itibariyle başlamaya hazırlanıyor. Bodrum başta olmak üzere tatil bölgelerinden de iş teklifi alan Samyeli geçtiğimiz hafta Beyoğlu'ndaki İtalyan restoranı Cecconis'te geçen yıl adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Serdar Bilgili ve bir kız arkadaşıyla yemek yedi.
Kaynak: Snob Magazin