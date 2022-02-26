Defne Samyeli ve Genç Sevgilisi Böyle Yakalandı!

İkili, önceki gece Defne Samyeli'ninsahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler. Çift, gece sonunda mekandan birlikte çıkacağı sırada kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca, hedef şaşırtmayı denese de başarılı olamadı.

Onur Arıkan, Samyeli ile görüntü vermemek adına taksiye binerek evinin yolunu tuttu.

Samyeli, "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı.

ESKİ EŞİNİ HEDEF ALMIŞTI

Defne Samyeli, eski eşi Eren Talu'nun evli oldukları dönemde giyim konusunda kendisine çok karıştığını açıklamıştı. Samyeli, "Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı." ifadelerini kullanmıştı.

Defne Samyelikimdir?

Defne Samyeli kimdir, nereli, kaç yaşında; Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yazar.

Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Defne Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır.

Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sundu.

Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 3 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Defne Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır. Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Hekimoğlu ve Sol Yanım gibi dizilerde de yer alan Defne Samyeli'nin Eren Talu ile olan evliliğinden Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor.

ONUR ARIKAN KİMDİR?

Onur Arıkan, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Kumaş üretimi yapan köklü bir aile şirketinin yöneticilerinden.