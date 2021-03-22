Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla annesini bile geride bıraktı. Genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak mini elbiseli bir pozunu paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin oynadığı Akıncı dizisinde rol alan 24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Neredeyse her paylaşımı ilgi odağı olan Talu, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabında 351 bin takipçisi bulunan Talu'nun fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Talu'nun paylaşımına takipçilerinde ateş ve kırmızı kalp emojisinin yanı sıra "Maşallah" ve "Müthiş bir coolluk" yorumu yapıldı. Bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisiyle samimi pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.