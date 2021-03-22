Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
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Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

22.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:19

Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla annesini bile geride bıraktı. Genç oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son olarak mini elbiseli bir pozunu paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin oynadığı Akıncı dizisinde rol alan 24 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Neredeyse her paylaşımı ilgi odağı olan Talu, son olarak siyah mini elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabında 351 bin takipçisi bulunan Talu'nun fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor

Talu'nun paylaşımına takipçilerinde ateş ve kırmızı kalp emojisinin yanı sıra "Maşallah" ve "Müthiş bir coolluk" yorumu yapıldı. Bir süredir Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sevgilisiyle samimi pozlarını da sık sık sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozuyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (5)
AHMET: gelinlik kız kocasına göstersin vucudunu millete sergilemenin bir anlamı yok
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
ŞAŞKIN: Bu nasıl bir jenerasyondur arkadaş. Eren bey''in kromozomlarına sağlık.
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OSMAN AGA: bunlar bunlar gibi olanlar giyinenler mahşerde ALLAH azze cc nasıl hesap vercekler . peygamper efendimiz bunlara mı şefaat edecek . inşaALLAH Tez zamanda kapanırlar. . .
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