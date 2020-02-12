Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
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Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'yi Serenay Sarıkaya ile aldattığı iddia edilirken Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun Ayşe Arman ile 10 sene önce yaptığı röportaj sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Eren Talu, Defne Samyeli'nin kendisini nasıl aldattığını tek tek anlatmış. İşte Eren Talu'nun gündemi sarsan açıklamaları...

12.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:41
Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

ve aşkı gündemine bomba gibi düşmüşken herkes 'nin bu aşk için ne diyeceğini merak eder hale geldi. Defne Samyeli'nin Serenay ve Cem aşkına ilk yorumu ise oldukça kafa karıştırıcıyken Samyeli, aldatıldığını itiraf etti bir de magazin basınından ihanet haberlerine kızdığı için özür diledi.

Defne Samyeli'nin "İhaneti göremedim" itirafının ardından sosyal medya, Samyeli'nin açıklamalarıyla oldukça karıştı. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'yi aldatması konuşulurken Samyeli'nin de eski eşi 'yu aldattığı Twitter'da büyük yankı uyandırdı.& ;

Sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun 10 yıl önce Ayşe Arman'a verdiği röportajı gündeme getirdi. Eren Talu, o dönem Samyeli'nin kendisini nasıl aldattığını bir bir anlatmış. Üstelik Talu, bu aldatma itirafını da Defne Samyeli'nin kendisinin anlattığını söylemiş.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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