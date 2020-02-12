Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

12.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:41

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken herkes Defne Samyeli'nin bu aşk için ne diyeceğini merak eder hale geldi. Defne Samyeli'nin Serenay ve Cem aşkına ilk yorumu ise oldukça kafa karıştırıcıyken Samyeli, aldatıldığını itiraf etti bir de magazin basınından ihanet haberlerine kızdığı için özür diledi.

Defne Samyeli'nin "İhaneti göremedim" itirafının ardından sosyal medya, Samyeli'nin açıklamalarıyla oldukça karıştı. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'yi aldatması konuşulurken Samyeli'nin de eski eşi Eren Talu'yu aldattığı Twitter'da büyük yankı uyandırdı.& ;





Sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun 10 yıl önce Ayşe Arman'a verdiği röportajı gündeme getirdi. Eren Talu, o dönem Samyeli'nin kendisini nasıl aldattığını bir bir anlatmış. Üstelik Talu, bu aldatma itirafını da Defne Samyeli'nin kendisinin anlattığını söylemiş.& ;



