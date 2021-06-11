Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti
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Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti

Defne Samyeli beraat kararına itiraz etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Samyeli "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Samyeli "basın yoluyla hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle şarkıcıdan şikayetçi olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.

EKSİK İNCELEME İDDİASI

Samyeli'nin Sandal'a açtığı 1 liralık manevi tazminat davası da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Samyeli'nin avukatı, "Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır. Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir" dedi. Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Hürriyet

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