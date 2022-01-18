Defne Samyeli'nin eski eşiyle ilgili itirafı şoke etti!

2011 yılında iki çocuğunun babası Eren Talu'dan boşanan Defne Samyeli, eski eşiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

"KIZIMLA AYNI PROJEDE YER ALMAK İSTERİM"

Defne Samyeli, bir muhabirin "Kızınız Deren ile aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna "Evet birlikte oynamayı çok istiyoruz. Hatta bir ara teklif bile gelmişti ama olmadı. Aklımızda bir şeyler var. Belki yapabiliriz. Birlikte oynama fikri bizi hep heyecanlandırmıştır" cevabını verdi.

"EVLİ OLDUĞUM DÖNEMDE KARIŞIRDI"

"Şu an biriyle birlikte olsaydınız ve sahne kıyafetlerinize karışsa izin verir miydiniz?" sorusu sorulan Defne Samyeli, "Hayır kesinlikle izin vermezdim. Evli olduğum dönemlerde kızlarımın babası karışırdı ama öğrenerek bu yaşlara geldik. Bundan sonra öyle şeyler yok" dedi.

"AHLAK BEKÇİLİĞİ YAPILMASI YANLIŞ"

Son günlerin polemik konusu olan sahne kostümleri hakkında yorumu merak edilen Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu" dedi.

"İkincisi ise ben külotla sahneye çıkıyor diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum" diyen Samyeli, "Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum" ifadelerini kullandı.