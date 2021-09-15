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Defne Samyeli'den sevindiren haber

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Defne Samyeli'den sevindiren haber

Yakalandığı koronavirüsü ağır geçiren Defne Samyeli, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ünlü isim hastalığı atlattığını yazarak, duygularını dile getirdi. İşte detaylar...

Defne Samyeli, ağır geçirdiği koronavirüsü atlattı. Sunucu, kızı Deren Tatlu ve yıllardır yanında çalıştığı Aileen ile poz verdi. Duygularını Instagram'dn paylaşan Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen" diye yazdı.

Defne Samyeli'den sevindiren haber

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Haber: Defne Samyeli'den sevindiren haber - Haberler Magazin
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