Defne Samyeli, ağır geçirdiği koronavirüsü atlattı. Sunucu, kızı Deren Tatlu ve yıllardır yanında çalıştığı Aileen ile poz verdi. Duygularını Instagram'dn paylaşan Samyeli, "Covid gitti, karantinam bitti. Benimle ilgilenen tüm sevdiklerime teşekkür ederim. Çok özel bir buluşmayla ilk misafirimi ağırladım. Aileen bizimle çalışmaya geldiğinde Deren 5 yaşındaydı. Tam 14 yıl çocuklarıma ikinci bir anne, bana kardeş oldu. Ne zamandır görmüyordum, anılar canlandı, gözler doldu. Sevgi ne güzel şey. Canım Aileen" diye yazdı.

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