Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hayatı ve biyografisi! Defne Kayalar kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hayatı ve biyografisi! Defne Kayalar kaç yaşında, nereli?

Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hayatı ve biyografisi! Defne Kayalar kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Defne Kayalar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Defne Kayalar hakkında merak edilenler. Defne Kayalar hayatı ve biyografisi. Defne Kayalar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Defne Kayalar merak konusu oldu. İşte Defne Kayalar hakkında merak edilen Defne Kayalar kimdir, Defne Kayalar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mayıs 1975

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,74 m

7 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde asistanlık yaptı.

2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri haline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hayatı ve biyografisi! Defne Kayalar kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:28:11. #1.16#

title