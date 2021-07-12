Defne Kayalar kimdir? Defne Kayalar hayatı ve biyografisi! Defne Kayalar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Defne Kayalar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Defne Kayalar hakkında merak edilenler. Defne Kayalar hayatı ve biyografisi. Defne Kayalar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Defne Kayalar merak konusu oldu. İşte Defne Kayalar hakkında merak edilen Defne Kayalar kimdir, Defne Kayalar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEFNE KAYALAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Mayıs 1975

Kaç yaşında: 46yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,74 m

7 Mayıs 1975 tarihinde Ankara'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde asistanlık yaptı.

2003 yılında Uğur Yücel birlikte Alacakaranlık dizisini ve 2004 yılında Yazı Tura filminin yapımcılığını üstlendi. 2010 yılında Keskin Bıçak adlı dizide, 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. 2014 yılında Medcezir dizisinde sezon sonu konuk oyuncu olarak "Sedef Kaya" karakteriyle ekrana dönüş yaptı, bir süre sonra ana karakterlerden biri haline dönüştü. 2014 yılının Aralık ayında Medcezir dizisinin yönetmeni Ali Bilgin ile evlendi. 2015 yılında yönetmenliğini eşi Ali Bilgin'in üstlendiği Delibal filmiyle beyazperdeye dönüş yaptı.