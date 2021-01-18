Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
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Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

18.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:00
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde defineciler tarafından tahrip edilen 721 yıllık Aziz Georgios Kilisesi'nin, kamulaştırılıp restore edileceği belirtildi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde defineciler tarafından tahrip edilen 721 yıllık Aziz Georgios Kilisesi'nin, kamulaştırılıp restore edileceği belirtildi.

İlçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta Başköy mevkiinde bulunan tarihi Aziz Georgios Kilisesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kilise, geçmişten bu yana definecilerin saldırısına uğruyor. İçinde farklı bölmeler bulunan kilise, defineciler tarafından çok kez tahrip edildi. Kilisenin içi yapılan kazılar nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, duvarlardaki fresklere de zarar verildi. Kilisenin bir başka bölümünde de definecilerin çukurlar kazarak zarar verdiği görüldü.

Kilisenin yakınında bulunan Başköy Mahallesi'nde oturan Yaşar Çelik, "30 yıl öncesinde Brezilya, Bulgaristan ve Arjantin'den çok turist gelirdi. Bu kiliseye gelen defineciler hem kilisenin içini hem de çevresini tahrip ediyorlar. Kiliselerin korunmasını ve bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ise kilisenin bulunduğu alanın kamulaştırılıp restore edileceğini belirtti.

- Kayseri
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek
Definecilerin tahrip ettiği tarihi kilise, restore edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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