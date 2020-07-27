Defalarca takla atarak 8 araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Defalarca takla atarak 8 araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrol çıkıp takla atarak 8 araca hasar veren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

27.07.2020 23:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:43

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrol çıkıp takla atarak 8 araca hasar veren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Bayraklı'dan Konak istikametine giden Muhammed M. (19) idaresindeki 35 EMR 24 plakalı otomobil, Manas Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra defalarca takla atarak park halindeki 8 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Park halindeki 8 araçta da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın seyir halindeyken ağaca çarptıktan sonra takla atarak park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Defalarca takla atarak 8 araca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

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