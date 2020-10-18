"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar oldu. Tatar'ın kazanmasıyla ünlü anketçi Adil Gür, yaptığı tahminde fena çuvalladı. Gür, KKTC seçimleri için iddiaya girmiş, Ersin Tatar'ın seçimleri kazanması halinde mesleği bıkacağını söylemişti.

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı, A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür seçimler için girdiği iddiayı kaybetti. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Adil Gür'ün KKTC seçimleriyle ilgili iddiasını dile getirmiş seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması halinde, Gür'ün bu mesleği bırakacağını açıklamıştı.

ADİL GÜR FENA ÇUVALLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi. Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy aldı. Bu sonuçların ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün seçimle ilgili "Ersin Tatar, seçimi kazansın mesleği bırakırım" sözleri akıllara geldi. Tahmininin tam tersi çıkan Gür'ün mesleği bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

GÜR, "TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ TERS TEPER" DEMİŞTİ

Adil Gür çuvalladığı seçim tahminiyle ilgili, "Türkiye'de Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar İle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ortak basın toplantısında, Maraş'ın yerleşime açılması ve su sorunun çözüleceğinin açıklanması, Kıbrıs'ta iç siyasete müdahale olarak algılandığını, bunun ters teper."

ORAN BİLE VERMİŞTİ

Tıpkı İstanbul seçimlerinden olduğu gibi büyük bir hata yapıldı. Bu Pazar yapılacak seçimde AK Parti ile arası iyi olmayan mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, seçimi bu nedenle farkla kazanır. Oran %60-%40 olur. Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek." demişti.