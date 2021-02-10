Dedesinden öğrendiği tahta kaşık yapımı, geçim kaynağı

Dedesinden öğrendiği tahta kaşık yapımı, geçim kaynağı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Tuğlu köyünde yaşayan Hasan Düzen (63), dedesinden öğrendiği tahta kaşık yapımıyla geçimini sağlıyor.İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Tuğlu köyünde Hasan Düzen, unutulmaya yüz tutan işlerden tahta kepçe ve kaşık yaparak, 37 yıl önce dedesinden öğrendiği mesleğini sürdürüyor. Hasan Düzen, ceviz, elma, armut ve çeşitli ağaçlardan günde 5 kaşık veya kepçe yapabiliyor. Yaptığı tahta kaşıkların tanesini 20 TL'den satarak, ailesini geçindirdiğini anlatan Düzen, mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Düzen, "Metal kaşıklar yaygınlaştı; ancak birçok aile hala bu kaşıkları veya kepçeleri tercih ediyor. Yaşadığımız bölgede ise bu mesleği sürdüren çok kişi kalmadı; ama ben dedemden öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye kararlıyım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN