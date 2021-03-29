Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin genç kaymakamı Furkan Alpay'ın çocukluk hayali gerçek oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin genç kaymakamı Furkan Alpay'ın çocukluk hayali gerçek oldu. Dedesi kaymakam hizmetlisi, babası da kaymakam koruması olan Furkan Alpay kaymakam olarak, çocukluk yıllarında hayalini kurduğu mesleği icra etmeye başladı. İlçede oldukça çok sevilen 26 yaşındaki Kaymakam Furkan Alpay, mesaisinin önemli bir kısmını halkın arasında geçiriyor.

Dedesinin kaymakam hizmetlisi, babasının da kaymakam koruması olmasından dolayı çocukluk hayalinin kaymakamlık olduğunu belirten Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, "Dedem Mustafa Alpay Erzurum İspir Kaymakamlığı'nda hizmetli idi. Babam Selami Alpay 1994-1999 yılları arasında Erciş Kaymakam koruması idi. Çocukluğumda en büyük hayalim kaymakam olmaktı. Şu anda bu hayalime ulaştım ve halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyorum" dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erciş Kaymakamlığı görevini yürütürken o dönem çocuk olan ve bugün Sultanhisar Kaymakamlığını yürüten Furkan Alpay ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak başarı dileklerini sundu. Kaymakamlık hayalinin Selami Altınok'u tanıması ile başladığını belirten Furkan Alpay, "Dedemin kaymakam hizmetlisi olması, babamın da kaymakam koruması olması nedeniyle kaymakamlığa ilgim büyüktü. Hatta Selami Amca, benimle ilgilenirdi. Ben kaymakam olduktan sonra bu fotoğrafı paylaşarak başarı dileklerini sunmuş. Oldukça da duygulandım" diyerek meslek büyüklerini örnek alarak görevini en iyi şekilde yürütmeye çalıştığını belirtti. - AYDIN

Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Aleyna Tilki Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:00:36. #1.14#
title