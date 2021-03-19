Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar

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Mustafakemalpaşa ilçesinin Kösehoroz köyü sakinleri, Osmanlı zamanından kalan 300 yıllık bayrağı gözleri gibi muhafaza ediyor. Osmanlı döneminde kullanılan devlet bayrağı köyde nesilden nesile aktarıldı.

MUHTARLIK MUHAFAZA EDİYOR

Şimdi köyün muhtarlığının muhafaza ettiği 300 yıllık bayrağı köylülerden törenlerde belediye ve resmi kurumlar ödünç istiyor. Köylüler resmi törenlerde bayrağı emanet olarak veriyor. Köylüler tarafından çok iyi muhafaza edilen bayrak ilk günkü ihtişamıyla hala saklanıyor.

RESMİ KURUMLARA ÖDÜNÇ VERİLİYOR

Köylerinde dedelerinden kalan bayrağı gözleri gibi sakladıklarını ifade eden köy muhtarı Mehmet Çakır, "Köyümüzün tarihi çok eski. Geçmişi bilinmiyor. Köyümüzde Osmanlı döneminden kalma bayrağı gözümüz gibi saklıyoruz. 300 yıllık olan bu bayrak nesilden nesle aktarılarak bugüne kadar geldi. Bizden bu bayrağı törenlerde isteyen resmi kurumlara ödünç veriyoruz. Tören bittikten sonra geri alıyoruz. Bayrağımızda hiç bir yıpranma yok, ilk günkü gibi duruyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı