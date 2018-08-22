Dede Yadigarı Murat 124'le Nostalji

DENİZLİ'de Tolga Pişkin, dedesinden kalma 1974 model Murat 124 marka hurda otomobili, nostalji yaşamak için yaklaşık 40 bin lira masraf yaparak baştan aşağıya yeniledi. Pişkin, 'Hacı Murat' olarak bilinen otomobili arada bir keyif yapmak için kullanıyor.

Taşımacılık şirketi sahibi Tolga Pişkin'e (32), 2011 yılında yaşamını yitiren dedesi Cevdet Pişkin'den, uzun yıllar garajda bekleyen 1974 model Murat 124 marka otomobil miras kaldı. Dede yadigarı olan otomobili hurda fiyatına satmak istemeyen Pişkin, sanayiye götürüp, baştan aşağı orijinal parçalarıyla değiştirip, yeniledi. Nikelaj motor taktıran, kotlukları deriyle değiştiren ve rengini de kırmızıya boyatan Pişkin, 1 yıl sanayide kalan otomobile yaklaşık 40 bin lira harcadı. İş yerinin önünde park halinde duran ve arada bir nostalji yaşamak için Denizli sokaklarında gezen Pişkin, Murat 124 marka otomobilinin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Mercedes marka otomobili de bulunan Pişkin, Murat 124'e otomobiline yüksek fiyatlar teklif ettiklerini, ancak kabul etmediğini belirtti. Otomobilin dedesinden kaldığını ifade eden Tolga Pişkin, "Hurda fiyatı yaklaşık 3 bin lira civarındaydı. Benim gönlümde dedemden kaldığı için yeri aydı. Sanayiye götürdüm. Yaklaşık 1 yıl yapımı sürdü, Türkiye'nin çeşitli illerinden orijinal parçaları bulmak için uğraştım. Sokaklarda ve caddelerde gezerken, herkesin gözü otomobilde oluyor. Lüks otomobilim bu kadar ilgi görmüyor. Yaklaşık 40 bin lira masraf yaptım ama bundaki sürüş keyfi başka otomobilde yok. Adeta nostalji yaşatıyoruz" dedi.

- Denizli