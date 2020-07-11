Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, dedesinden kalan ve çürümeye terk edilen 70 yıllık traktörü, 10 bin dolar harcayıp, orijinal haline getirdi.

Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı
11.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:16

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, dedesinden kalan ve çürümeye terk edilen 70 yıllık traktörü, 10 bin dolar harcayıp, orijinal haline getirdi. Traktör, görüntüsü ve sesiyle ilgi odağı oluyor.

Demre'ye ilk traktör, 1950 yılında iş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu'nun dedesi Ali Yılmaz tarafından getirildi. O dönem karayolu olmadığı için deniz yoluyla getirilen Alman malı traktör, köylülerin ilgi odağı oldu. 'Fendi Dieselross' marka traktörü, 1980'li yılların başına kadar tarlaları, bahçeleri sürme işinde kullanıldı. Yeni model ve daha hızlı traktörler çıkınca emekliye sevk edilen traktör, bir köşeye bırakıldı.

İş insanı Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, 4 yıl önce dayısı ve aynı zamanda kayınpederi olan Ferit Yılmaz'dan traktörü istedi. Bayraktaroğlu, 30 yıl yağmur ve güneş altında çürümeye terk edilen traktörü yaşama döndürmek için harekete geçti. Traktörü Demre Sanayi Sitesi'ne taşıyan Bayraktaroğlu, motor ve traktör ustası Ali Öktem'e teslim etti. İkili, internette araştırma yaparak traktörün orijinali hakkında bilgi topladı. Önce temizlenen traktörün tüm motor aksamı yağlandı. Usta Ali Öktem, eksik parçaları tamamladı. Günümüzde üretilen lastiklere uygun jantlar takılan traktör, orijinal rengine boyandı.4 YIL ÖNCE HAREKET ETTİRİLDİ4 yıl önce yeniden hareket ettirilen traktörün tek eksiği, evrakı olmadığı için ruhsat ve plaka alınamaması. Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, aldığı özel izinle Demre caddelerinde nostaljik turlar atıyor. Bayraktaroğlu, bazen de saatte 20 kilometre hız yapabilen traktörün arkasına su tankeri takarak, bahçedeki zeytinleri suluyor. Traktörü bazen eşi Dilek Bayraktaoğlu, bazen de oğlu Hüseyin Bayraktaroğlu kullanıyor. Traktör, üstü kapalı olarak Bayraktaroğlu'nun sahibi olduğu akaryakıt istasyonu önünde sergileniyor. İlginç görüntüsü ve sesiyle ilgi odağı olan traktör, insanlara geçmişe yolculuk yaptırıyor.'SATMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Mehmet Sadık Bayraktaroğlu, traktörün 1950 model olduğunu belirterek, "Almanya'da üretilmiş. Dedem Ali Yılmaz tarafından Demre'ye kazandırılan ilk traktör. O dönem Demre'de karayolu bağlantısı olmadığı için deniz yoluyla buraya gelmiş. Bütün köylüler merak içinde traktörü görmeye gelmişler. Bugünün parasıyla yaklaşık 3 milyon TL gibi bir değere alınmış. 1980 yılına kadar hizmet görmüş. O dönemde yeni model traktörler çıkınca, bu atıl duruma düşmüş. Yaklaşık 30 yıl yağmur altında bekledikten sonra, ben değerini anlayarak Demre Sanayisi'nde yaklaşık 10 bin dolar masrafla bu hale getirdim. Bütün parçaları orijinal. Bu traktörü para karşılığı satmam mümkün değil. Demre'ye açılacak Tarım Müzesi'ne bağışlamak istiyorum. Gelecek nesiller için orada sergilenmesini istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi Dünya
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti Politika
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Cahit Özkan Halife Hafter Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Podolski Fatih Terim Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Dede yadigarı 70 yıllık traktörü çürümekten kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 08:15:56. #1.14#
title