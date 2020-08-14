Dede ve ninenin torunlarını el kantarıyla tartması güldürdü Dede ve ninenin torunlarını el kantarıyla tartması güldürdü Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde Ömer ve Gülizar Dağlı çiftinin torunu Ertuğrul'un yazın memleketi gelmesinden dolayı torunlarının büyüyüp büyümediğini merak eden dedesi ve ninesi torununu el kantarı ile tartarak kilosunu ölçtüler.

Dede ve ninenin torunlarını el kantarıyla tartması güldürdü AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde Ömer ve Gülizar Dağlı çiftinin torunu Ertuğrul'un yazın memleketi gelmesinden dolayı torunlarının büyüyüp büyümediğini merak eden dedesi ve ninesi torununu el kantarı ile tartarak kilosunu ölçtüler. Yaz tatili için gelen kızlarının Eylül ada ve Ertuğrul isimli ikiz torunlarından Ertuğrul'a geldikten 15 gün sonra kilo alıp almadığını kontrol etmek için köylerde alım satım için kullanılan el kantarı ile torunlarını tarttıkları görülüyor. Amatör kameraya yansıyan el kantarıyla poşet içinde tartılan Ertuğrul bebeğin videosu sosyal medyada çok tıklananlar arasına girdi. Kaynak: İHA