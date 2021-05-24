Decavit nedir? Decavit prontal nedir?

Decavit, vitamin, mineral ve çeşitli elementlerin eksikliğini karşılamak üzere kullanılan bir ilaçtır. Decavit doktorun önerisi üzerine hamileler ve emziren annelerin kullanması gereken ilaçlardan biridir. işte Decavit nedir sorusunun detayları...

DECAVİT NEDİR?

Decavit, doktorlar tarafından kadınların hamilelik ve emzirme dönemlerinde vitamin, mineral ihtiyaçlarını gidermek için reçete edilir. Aynı zamanda vücudunuzun yetersiz vitamin ve mineral alımı sonucu oluşan eksikliği karşılamak için dekullanılması tavsiye edilir. Eğer, bebek bekliyorsanız kendi vücudunuzun yanı sıra bebeğinizin de beslenmesi gerekir. Dolayısıyla, hamileyseniz ya da emzirme döneminizi yaşıyorsanız hamile olmayan bir kadına nazaran vitamin, mineral ve çeşitli elementlere daha fazla gereksiniminiz olur. Emzirme döneminizde bebeğinizin ağırlığı ilk 4 ay içinde iki katına çıkar. Bu zaman zarfında temel besin gereksiniminiz çok daha fazla olur. Dolayısıyla, hamileliğiniz ve emzirme döneminiz boyunca vitamin, mineral ve element kombinesi olan Decavit kullanmanız gerekebilir.

Decavit prontal,gebelik ve emzirme sırasında artan vitamin, mineral ve eser element ihtiyacın karşılanmasa veya yetersiz alim sonucu oluşan eksikliğinin giderilmesinde kullanılır. Vitaminler, mineraller ve eser elementler temel besinlerdir.

Decavit Nasıl Kullanılır?

Decavit, doktorunuz tarafından özel bir kullanım tavsiye etmediği sürece kahvaltı sırasındagünde 1 tablet olarak 1 bardak su ile alabilirsiniz. Fakat sabah saatlerinde aşırı mide bulantılarınız oluyorsa, ilacı öğle saatlerinde ya da akşam saatlerinde alabilirsiniz. Decavit, hamileler ve emziren anneler için reçete edilir. Eğer, ilacı kullanmayı unuttuysanız dozu dengelemek üzere çift doz almayın.

Decavit Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Decavit kullanmadan önce doktorunuzu şu konular hakkında haber dar etmeniz gerekir;

dar etmeniz gerekir; İlacın içerisinde bulunan etkin maddelere karşı hassasiyetiniz bulunuyorsa,

Vücudunuzda A ve D vitamini fazlalığı bulunuyorsa,

Böbreklerinizde fonksiyon bozukluğu bulunuyorsa,

Demir ya da bakır dolayısıyla metabolizma bozukluğunuz bulunuyorsa,

Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum düzeyiniz fazlaysa,

Kanınızdaki fosfat ya da magnezyum düzeyiniz fazlaysa,

Böbreklerinizde taş varsa veya idrar yolunuzda sıkıntılar yaşıyorsanız.

Bu durum hakkında doktorunuzu bilgilendirerek doktorunuzun farklı bir ilaçla tedavinizi yürütmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, hem siz hem de bebeğiniz güvende kalır.

Decavit Yan Etki Yapar Mı?

Tüm ilaçların yan etkisi olduğu gibi Decavit de çeşitli yan etkiler gösterebilir. Eğer, ilacı kullanırken yan etki oluşursa doktorunuzu haberdar ederek ilacı kontrollü bir şekilde bırakabilirsiniz. Decavit aşağıdaki yan etkileri gösterebilir;

Kabızlık,

İshal,

Kusma

Gibi yan etkiler yaygın olarak görülür. İlacın bu yan etkileri durumunda doktorunuz sıklıkla tedavinizi sonlandırmaz. Ancak ilacın seyrek olarak gösterdiği yan etkileri vücudunuzda oluşursa doktorunuz ilacı derhal kesecektir. Bu yan etkiler;

Derinizde döküntü,

Astım,

Derinizde ve salgı yapan dokularınızda şişlik,

Derinizde oluşan kaşıntılı kızarıklıklar,

Yüzünüzdeve boğazınızda şişme

gibi aşırı hassasiyet gelişirse hemen doktorunuza müracaat etmelisiniz. Çünkü bu sayılanlar çok ciddi yan etkilerdir. Her ilaçta olduğu gibi doktorunuza danışmadan kullanmayın.