DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
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DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "Yamaçlı" grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilerek gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

ADANA (İHA) - Deaş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "Yamaçlı" grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilerek gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın "Yamaçlı" grubunda faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis gerekli çalışmayı yaptıktan sonra 7 Ocak günü şafak vakti belirlenen adresleri tek tek bastı. Operasyonda terör polislerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katılarak kapıları koçbaşıyla kırıp evlere girdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların daha öne yakalanan ve DEAŞ'ın Türkiye emiri olan Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi

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