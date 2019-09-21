21.09.2019 20:31

DEAŞ'ın Telafer sözde emiri, DEAŞ'ın saldırısında yaralanmış

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla 3 kişiyle birlikte yakalanan DEAŞ'ın sözde emiri S.H'nin Irak'ta tutuklu kaldığı cezaevine DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PÖH'ün de katılımıyla DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu S.H, A.A.Y, A.T ve R.E.'yi yakaladı. Yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan S.H.'nin, DEAŞ'ın Irak Telafer sözde emiri olduğu, DEAŞ adına silah ve mühimmatlardan sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü ve Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

'DEAŞ'ın emiri, DEAŞ'ın saldırısından yaralanmış'

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü operasyonda göz altına alınan Telafer sözde emiri S.H'nin Irak'ta terör örgütü El Kaide adına faaliyet yürütürken, Irak'lı polisler tarafından göz altına alındığı ve ceza evine konulduğu, ceza evinde kaldığı sürede DEAŞ'lı teröristler tarafından ceza evine düzenlenen saldırıda yaralandığı öğrenildi. Ayrıca S.H.'nin yaralı kurtulduğu için DEAŞ'lı teröristler tarafından Telafer'in sözde emiri yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA