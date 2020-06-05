DDoğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ikinci kez kılındı
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DDoğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ikinci kez kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra ikinci kez cuma namazı kılındı.

05.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:57

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra ikinci kez cuma namazı kılındı.

Adana'da vatandaşlar yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci kez belirlenen alanlarda cuma namazında saf tuttu.

Seyhan ilçesinde Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar Sabancı Merkez Camisi'nin bahçesini doldurdu.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskelerini takarak yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Mersin

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Koray Aydın Stadı, Kovid-19 tedbirleri sonrası ikinci kez namaz kılmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı namaz öncesinde görevliler tarafından katılımcıların maske dağıtıldı.

Bazı dernekler de vatandaşlara tek kullanımlık seccade hediye etti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namaza, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz da katıldı.

Cuma namazında maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uydu.

Hatay

Hatay'da ise "Anadolu'da inşa edilen ilk cami" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde vatandaş cuma namazı için saf tuttu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cami girişinde tedbirler alındı. Kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar, diğer camilere yönlendirildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.

İskenderun'daki Mehmet Kaptan Paşa Camisinde de vatandaşlar kurallara uyarak cuma namazını kıldı.

Öte yandan, bazı ilçelerde vatandaşların, halı saha ve semt pazarı yerlerinde de namaz kıldığı görüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı ve kapalı semt pazarında vatandaşlar Cuma namazı için saf tuttu.

Sağlık görevlileri girişte vatandaşların ateşini ölçerken Osmaniye Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı, dezenfektanla ellerini temizlemelerini sağladı.

İl Müftülüğü görevlilerince saflar arasındaki mesafeler ayarlanırken, meydana ve pazar yerinde yer kalmayınca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi.

DDoğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ikinci kez kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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