DC Super Pets Filmi
DC Super Pets filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. DC Super Pets filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
DC'nin yeni uzun metrajlı animasyon filmi DC Super Pets'te, bu kez başrolde süper kahramanların evcil hayvanları var! Süperman'in köpeği, Batman'in tazısı, Supergirl'ün atı, Wonder Woman'ın kangurusu, Aquamen'in deniz atı ve Flash'ın kaplumbağasıyla sıra dışı bir süper kahraman hikayesine hazır mısınız?
Yönetmen: Jared Stern, Sam Levine
Senaryo: Jared Stern, John Whittington
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: DC Super Pets
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros.
Vizyon Tarihi: 20.05.2022
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Kaynak: InterSinema.com