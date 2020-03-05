DC Super Pets Filmi

05.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:50

DC'nin yeni uzun metrajlı animasyon filmi DC Super Pets'te, bu kez başrolde süper kahramanların evcil hayvanları var! Süperman'in köpeği, Batman'in tazısı, Supergirl'ün atı, Wonder Woman'ın kangurusu, Aquamen'in deniz atı ve Flash'ın kaplumbağasıyla sıra dışı bir süper kahraman hikayesine hazır mısınız?

Yönetmen: Jared Stern, Sam Levine

Senaryo: Jared Stern, John Whittington

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: DC Super Pets

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 20.05.2022



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Kaynak: InterSinema.com