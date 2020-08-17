DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome etkinliğine katılacak oyuncular | DC Fandom nedir?
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DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome etkinliğine katılacak oyuncular | DC Fandom nedir?

DC FanDome etkinliği birçok oyuna ev sahipliği yapacak. Suicide Squad, Batman Arkham ve daha pek çok oyun bu etkinlikte tanıtılacak. DC FanDome etkinliğinde neler göreceğiz? DC FanDome etkinlik takvimi

DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome etkinliğine katılacak oyuncular | DC Fandom nedir?
17.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:02

Warner Bros. ve DC yeni çıkacak oyunlarını bu sene de DC FanDome etkinliği ile tanıtacak. Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, WB Games Motreal'in yeni oyunu etkinliğin öne çıkan yapımları olarak görülüyor.

Sanal olarak gerçekleştirilecek olan DC FanDome etkinliğinde çizgi-roman, film, oyun ve TV şovları tanıtılacak. 24 saat sürecek olan etkinlikte Aquaman, Shazam, The Batman ve Wonder Woman hakkında da duyurular yapılacak.

DC FANDOM NEDİR?

DC ve Warner Bros. tarafından çıkarılacak yeni oyunlar, çizgi romanlar ve filmler her yıl bu etkinlik ile tanıtılır.

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Etkinlik 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome etkinliğine katılacak oyuncular | DC Fandom nedir?

DC FANDOME ETKİNLİĞİNDE NELER GÖRECEĞİZ? DC FANDOME TAKVİMİ

Rocksteady'nin Suicide Squad oyunu, Wonder Woman 1984 filmi ve Zack Synder'ın Justice League versiyonu gibi pek çok içerik hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Batman Arkham City'nin yaratıcısı Rocksteady, geçtiğimiz günlerde Suicide Squad oyununu duyurmuştu. Etkinlikte öne çıkması beklenen yapım hakkında pek çok detay öğreneceğiz. Oyun ile ilgili bilinen bilgilerden biri de "Suicide Squad: Kill the Justice League" adıyla gelecek olması. 20 dakikalık gösterimi Türkiye saati ile 03.00 23 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

Ek olarak, WB Games Montreal tarafından geliştirilen bir oyunun daha tanıtımının yapılması bekleniyor. 22 Ağustos 20.30'da konu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız.

Aşağıda Türkiye saati ile öne çıkan yapımların saati verilmiştir. DC FanDome'un takviminden programda yer alacak diğer başlıkları da inceleyebilirsiniz.

DC FanDome 2020 etkinliği ne zaman? DC FanDome etkinliğine katılacak oyuncular | DC Fandom nedir?

DC FANDOME 2020 ETKİNLİĞİ KATILACAK OYUNCULAR

Dwayne Johnson, James Gunn, Idris Elba, Chris Pine, Gal Gadot, Idris Elba, Margot Robbie, Robert Pattinson, Ezra Miller ve Zack Snyder katılacak isimler arasında. Ayrıca, buradan etkinliği katılacak diğer isimleri de görebilirsiniz.

DC FanDome etkinlik takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

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