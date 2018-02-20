Dbp'li Eski Belediye Başkanı Kaya'nın Yargılandığı Dava

Van'da belediyeye ait mezarlığın bir kısmını ölen PKK'lı teröristlerin defnedildiği sözde "şehitliğe" dönüştürdükleri, kamu malı statüsündeki belediye araçlarının terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklardan bazıları duruşmaya katılmazken, bazı sanıklar, yakınları ve avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları, aynı suçtan yargılanan diğer sanıkların tahliye edildiğini belirtti, Kaya'nın 15 aydan bu yana devam eden tutukluluk halinin sonlandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Kaya, dönemin bazı belediye görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Karşıyaka Yenimahalle Mezarlığı'nda "1. bölge" olarak tabir edilen kısmın ölen teröristler için ayrıldığı belirtilen iddianamede, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 3. maddesi ile "terör örgütleri ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla iltisaklı olduğu" gerekçesiyle kapatılan MEYADER yöneticilerinin, terör örgütünün dağ kadrosuyla irtibatlı olarak öldürülen terör örgütü mensuplarının bilgilerini öğrendikleri, aileleriyle temasa geçerek cenaze ve taziyeleri terör örgütü propagandasına dönüştürdüklerine yer verilmişti.

İddianamede, 674 sayılı KHK kapsamında bazı ilçe belediyelerine yapılan görevlendirmelere tepki olarak temizlik ve ulaşım hizmetlerinin verilmemesi eyleminin, PKK/KCK üst yönetimi tarafından "Eylül 2016 itibarıyla izlenecek hareket tarzı ve eylemsellik süreci"ne ilişkin alt kadrolara iletilen talimatlar içerisinde yer alan "Kayyum atanmamış belediyelerdeki hareket tarzı" kapsamında belirlenen iş bırakma eylemi olduğu ifade edilmişti.

Van Büyükşehir Belediyesine ait veya kiralanarak belediye hizmetlerinde kullanılan araçlarda, farklı tarihlerde molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile amonyum nitratın ele geçirildiği, PKK'lı teröristler ile terör örgütü adına faaliyet yürütenlerin yakalandığı, belediyenin yüzde 96 pay ile ortağı olduğu Mavi Kent AŞ'nin eski yönetim kurulunda yer alan bazı şüphelilerin iş veren temsilcileri sıfatıyla 14 Temmuz 2015 tarihli toplu iş sözleşmesinde kesinti yaparak terör bağlantısı nedeniyle KHK kapsamında kapatılan Van Yoksullukla Mücadele Derneğine kaynak aktarıldığı da belirtilmişti.