Days Gone PC sistem gereksinimleri 2021 | PlayStation oyunu Days Gone, Steam üzerinde listelendi!

PlayStation'ın 2019 yılında yayınlandığı oyunu Days Gone, Steam üzerinden PC kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Geliştiriciliğini Bend Studio'nun yaptığı, yayıncılığını ise Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı PlayStation oyunu Days Gone Steam üzerinden oyunseverler ile buluşacağını duyurdu. Days Gone PC sistem gereksinimleri 2021

2019 yılında PlayStation ile oyun dünyasına giriş yapan Days Gone, çıktığı günden itibaren büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO'su Jim Ryan GQ ile yaptığı röportajda oyunun bu ilkbahar aylarında çıkışının gerçekleştireleceğini duyurdu. Ayrıyetten Jim Ryan ileride PC için daha fazla oyun ile geleceklerini de sözlerini ekledi.

DAYS GONE STEAM ÜZERİNDE YER ALDI!

Jim Ryan: "Stüdyolarımız harika oyunlar yaptı!"

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan konu ile ilgili yaptığı açıklamaya ek olarak, "Özellikle PlayStation 4 döneminin ikinci yarısında stüdyolarımız cidden harika oyunlar yaptı. Bu harika oyunları daha geniş bir kitleye sunma fırsatımız var. Bu fırsat her zaman elde edilebilecek bir şey değil. Bu yüzden bizim için fazlasıyla kolay bir karar oldu." ifadelerine yer verdi.

DAYS GONE HİKAYESİ

Başıboş ve ganimet avcısı olan Deacon St. John'la ölümcül bir salgının mahvettiği bir kurtlar sofrasına doğru sür.

Sadık başıboş motorunla bozuk yoldaki tehlikelere karşı gelirken, aklını yitirmiş vahşi Kaçık sürüleri ve bir o kadar tehlikeli insanlarla yüzleş.

Tahmin edilmez hava koşulları ve günün farklı zamanları inanılmaz tehlikelere, şok edici sürprizlere ve ölmeni isteyen diğer her şeye gebe olabilir.

Vahşi açık dünya: Pasifik Kuzeybatı'nın inanılmaz derecede gerçekçi, devasa ve düşmancıl bölgelerini keşfet.

Sert ve açık uçlu çatışmalar: Silahlarını ve yeteneklerini özelleştirerek, tuzak üreterek ve motosikletini geliştirerek stratejilerini belirle.

Sürükleyici hikâye: Derin ve kişisel bir kaybın ardından yaşama tutunacak bir sebep ararken, acımasız doğada hayatta kal.

DAYS GONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD FX 6300 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)/ AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

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İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz/ Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)/ AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan