Days Gone PC sistem gereksinimleri 2021 | PlayStation oyunu Days Gone, Steam üzerinde listelendi!

PlayStation'ın 2019 yılında yayınlandığı oyunu Days Gone, Steam üzerinden PC kullanıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Geliştiriciliğini Bend Studio'nun yaptığı, yayıncılığını ise Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı PlayStation oyunu Days Gone Steam üzerinden oyunseverler ile buluşacağını duyurdu. Days Gone PC sistem gereksinimleri 2021