Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler

AK Parti Çaycuma kadın kolları ile belde kadın kolları tanışma, dayanışma ve istişare toplantısı münasebetiyle parti teşkilatını bir araya getirdi.

AK Parti Çaycuma kadın kolları ile belde kadın kolları tanışma, dayanışma ve istişare toplantısı münasebetiyle parti teşkilatını bir araya getirdi.

İstasyon Mesire Yeri Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen dayanışma yemeğine AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve Yönetim Kurulu üyeleri, belde başkanları ile aileler katıldı. Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun eşi Selvi Çolakoğlu da bu toplantıya katılarak Kadın Kollarına destek verdi.

AK Parti Çaycuma Kadın Kolları Başkanı Gülsan Geldi, pandemi sonrası bir arada bulunmak için düzenlediği organizasyonda şunları söyledi; "Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Amacımız seçimlerde daha çok birbirimizi tanıyıp, birbirimize kaynaşıp çalışmaları sağlıklı bir şekilde yapabilmek. Inşallah sağlıklı günler de her zaman hep beraber oluruz. "

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, bir güzel bir ortamda toplanıldığı için kadın kollarına teşekkür ederek; " Malum pandemi var. Ne kadar hafiflese de yine de dikkatli olmamız gerekmektedir. Böyle güzel bir ortamda kadın dayanışmasının gücünü bir kez daha görmüş olduk. Öncelikle kendi eşim İdil Hanım'a çok teşekkür ederim. Siz kadınlarımız iyi ki varsınız. Sizler de her biriniz annesiniz, bacısınız, kardeşsiniz. Sizlerle hayat güzeldir, sizlerle hayat gerçekten bir noktada bizlere yaşanabilir kılıyor. Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu Bey'e de teşekkür ederiz. Böyle güzel bir topluluğu burada var ettiği için" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı