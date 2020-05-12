Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
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Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim

Gelecek Partisi'nin siyasal iletişimini sürdüren Taha Ün, konuk olduğu programda Ahmet Davutoğlu'nu TikTok'a girmeye kendisinin ikna ettiğini belirterek "Sayın Davutoğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu da bir Tik-Tok hesabı açtı" dedi.

Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
12.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:40

Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu Gelecek Partisi'nin siyasal iletişimini sürdüren Taha Ün, konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

DAVUTOĞLU'NU TAHA ÜN İKNA ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Ahmet Davutoğlu, video paylaşım platformu TikTok'a üye olmuş ve bu da medyada büyük ses getirmişti. Nevşin Mengü'nün "Ahmet Davutoğlu'nu Tik-Tok'a girmeye siz mi ikna ettiniz?" sorusunu yanıtlayan Ün, "Evet ben ikna ettim. Sayın Davutoğlu'ndan sonra Ekrem İmamoğlu da bir Tik-Tok hesabı açtı" ifadelerini kullandı.

"ORADA TÜRKİYE ORTALAMASINI GÖREBİLİRSİNİZ"

Açıklamasının devamında TikTok'un Türkiye'nin bir mozaiği olduğunu belirten Ün, "Siyaset, Türkiye'nin tüm kesimlerine, tüm katmanlarına, tüm sosyo-ekonomik, tüm sosyo-kültürel yapılarına erişebilmekle gerçekleşmesi mümkün olan bir şey. Orada bir Türkiye ortalamasını görebilirsiniz. Bir taraftan memleketin varoşlarında yaşayan gençlerin hayat hikayelerini görebilirken bir taraftan da Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da yaşını başını almış amcaların, teyzelerin Tik-Tok videolarını da orada görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR MUHALEFET DİLİ İNŞA EDİLİYOR"

Gelecek Partisi'nin sosyal medya stratejisine de değinen Taha Ün, "Sayın Genel Başkan'ın haftada bir gün mutat bir gündem değerlendirmesi var. Genel Başkan, politika izleme kurullarından zoom üzerinden tek tek brifing alıyor. Bu değerlendirme toplantısına parti çok iyi hazırlanıyor. Her hafta pazartesi günü, bugüne kadar Türkiye'de muhalefetin de pek kullanmadığı bir yöntemle yeni bir muhalefet dili inşa ediyor Gelecek Partisi. Sadece eleştirmekle kalmayan yapıcı önerilerde de bulunan bir siyaset dili oluşturuyor" dedi.

ANKETLERDE SON DURUM

Geleneksel yöntemler siyasi iletişimin en önemli unsuru Nevşin Mengü'nün anketlerde Gelecek Partisi'nin ne durumda olduğu sorusunu, "Tabi ki sık sık anket yaptırıyoruz. Benim sonuç paylaşmam çok doğru olmaz ama çeşitli mecralarda yer alan rakamların çok ötesinde rakamlar görüyoruz biz. Gelecek Partisi, Türkiye'nin yeni dönem siyasetinde önemli bir omurgayı taşıyacak" şeklinde yanıtladı.

Taha Ün, son olarak çok sayıda insanın da partide görev almak için çok yoğun bir talep olduğunu, partinin iletişimcisi olduğu halde kendisinin bile partide görev almak isteyen insanlar tarafından arandığını söyledi. Geleneksel yöntemlerin hala siyasi iletişimin en önemli unsuru olduğunu vurgulayan Ün, kapı çalmadan, düğünde, cenazede bulunmadan, insanlarla duygudaşlık kurmadan siyasette başarılı olunamayacağını belirtti.

Politika Manşet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:45:36. #1.14#
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