Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Sayın Genel Başkan'a siyasi eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" modeli görüşmeleri kapsamında bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlerken, Ahmet Davutoğlu, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine tepki gösterdi. "CUMHURBAŞKANI'NIN TEPKİ GÖSTERMESİ LAZIM" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Davutoğlu, "Sayın Genel Başkan'a siyasi eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Yani burada hukuk devleti kuralları işler anayasal konuma sahip olan ana muhalefet lideri, hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil; hiçbir siyasi lider. Burada sayın genel başkanın tepki vermesine gerek olmaksızın başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere "bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz kimse, hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, hakaret edilemez" demesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var." ifadelerini kullandı.