Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Konya'da eylem yapan esnafı ziyaret etti. AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Konya'da miting gibi esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, "Konya Mevlana Meydanı'nda dayanacak güçleri kalmadığı için eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışan esnafımızla bir araya geldik. Sorunları dinledik, çareyi konuştuk. Ladik, Sarayönü, Ilgın ve Hüyük ilçelerimizi de ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaştık" ifadelerine yer verdi.