Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti

08.10.2019 16:58

Eski BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, parti kurma hazırlığındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştükten günler sonra Yeşil Sol Partisi'nden istifa etti.

Uras, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Ufuk Uras, Davutoğlu'yla görüşmesinin ardından T24'ten Şirin Payzın'a yaptığı açıklamada, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Ufuk Uras

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

SON SEÇİMLERDE SAADET VE CHP'YE OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Davutoğlu, görüşmesiyle gündeme gelen Ufuk Uras, daha sonrasında da 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'ne, 23 Haziran'da ise CHP'ye oy verdiğini açıklamıştı.

URAS, "DAVUTOĞLU BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ" DEMİŞTİ

Ufuk Uras, gündem olan görüşmesiyle ilgili kişisel Twitter adresinden yaptığı paylaşımda görüşmeye kendisini Davutoğlu'nun davet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Davutoğlu benimle görüşmek istedi. Kendi konumunu anlattı, ben de kendi durumumu anlattım. İfade edilen bir görüş yok ki paylaşmak ya da paylaşmamak söz konusu olsun. Var olan bir partiyle ilgisi olsun ya da olmasın."